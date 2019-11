Лига Европы: кто уже вышел из групп

В четверг, 28 ноября, в Лиге Европы состоялись матчи 5-го тура. Украинские команды Динамо и Александрия потерпели поражения.

На сегодняшний день уже стали известны 13 участников 1/16 финала, которые дострочно вышли из групп:

"Севилья", "Эспаньол", "Базель", "Селтик", "Гент", "Вольфсбург", "Брага", "Вулверхэмптон", "МЮ", "АЗ", "Апоэл", "Спортинг", "Ласк".

APOEL, AZ, Braga, Gent, LASK, Sporting CP, Wolfsburg & Wolves into round of 32...



