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Владелец Арсенала прокомментировал уход Эмери

Владелец Арсенала прокомментировал уход Эмери
13:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Стэн Кронке прокомментировал увольнение главного тренера команды Унаи Эмери.

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал увольнение главного тренера команды Унаи Эмери.

«Мы искренне благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил, чтобы вернуть клуб на тот уровень, на котором мы все его хотим видеть. Мы желаем Унаи и его помощникам только успеха в будущем», — приводит слова Кронке официальный сайт «Арсенала».

Эмери возглавил «Арсенал» в сезоне-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, который работал в клубе более 20 лет. В первом сезоне под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где уступили «Челси».

Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды

В нынешнем сезоне Премьер-лиги «Арсенал» располагается на восьмом месте турнирной таблицы, набрав 18 очков в 13 матчах.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Стэн Кронке.
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