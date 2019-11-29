Ключевой футболист Барселоны может пропустить около 3 месяцев

Новости спорта:Усман Дембеле рискует вылететь из игры на длительный срок.

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле после разрыва мышцы бедра в игре с дортмундской Боруссией (3:1) может не сыграть в течение следующих трех месяцев, сообщает AS.

Все дело в том, что 22-летнему французу может потребоваться операция, из-за которой процесс восстановления неизбежно затянется. Ранее сообщалось, что он будет вне игры около пяти недель.

В летнее трансферное окно 2017 года Дембеле перешел в Барселону за 105 миллионов евро. В текущем сезоне француз провел 9 матчей в составе каталонцев, забив один гол.

Барселона в Примере идет на первом месте в турнирной таблице с 28 очками. Блаугранас опережают Реал по дополнительным показателям. Следующий матч команда Вальверде проведет 1 декабря с Атлетико.