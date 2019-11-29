Арсенал возглавил его бывший игрок

Новости спорта:Фредерик Люмберг назначен временным главным тренером «Арсенала».

В пятницу, 29 ноября, лондонский Арсенал после серии неудач уволил главного тренера Унаи Эмери. На замену испанскому специалисту руководство канониров поставило бывшего игрока клуба, а до недавнего времени ассистента наставника - Фредерика Люмберга.

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского Арсенала.

Ожидается, что швед, в бытность футболистом выступавший за «канониров» с 1998 по 2007 год, будет руководить командой, пока руководство не найдёт нового наставника.

Люмберг начал тренерскую карьеру в Арсенале в 2016-м году, когда приступил к тренировкам 15-летних канониров. В 2019-м году он стал ассистентом главного тренера.