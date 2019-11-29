Жертвы Ломаченко: Кэмпбелл и Линарес договариваются о реванше

Новости спорта:Люк Кэмпбелл намерен провести еще один поединок с Хорхе Линаресом.

Британский боксер легкого веса Люк Кэмпбелл намерен провести еще один поединок с Хорхе Линаресом из Венесуэлы, сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон.

Кэмпбелл уже начал переговоры о реванше, а бой может пройти уже в начале февраля следующего года.

Напомним, британец не выходил на ринг после поражения от Василия Ломаченко в конце минувшего августа. После этого боя украинец стал чемпионом по трем версиям.

Бывший чемпион мира Линарес в последнем бою победил филиппинца Эль Тойогона. Он также проиграл в бою с Ломаченко в мае 2018 года.

Бой между Кэмпбеллом и Линаресом состоялся в сентябре 2017 года и завершился победой венесуэльца.