Назван главный кандидат на пост наставника Арсенала

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти среди кандидатов на вакантную должность наставника Арсенала после сегодняшнего увольнения Унаи Эмери, сообщает The Telegraph.
Встреча руководителей лондонского клуба позже определится с будущим наставником, а пока команду принял помощник Эмери Фредди Юнгберг.
60-летний итальянец возглавляет Наполи с 2018 года, а в Англии ранее в течение двух лет возглавлял Челси. Также Анчелотти руководил Реджаной, Пармой, Ювентусом, Миланом, ПСЖ, Реалом и Баварией.
Арсенал после вчерашнего поражения продлил свою безвыигрышную серию до семи встреч. В последний раз подобное происходило 27 лет назад.
В данный момент Канониры находятся на восьмом месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 18 очков после 13 туров.