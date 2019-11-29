Скачать
Пятница, 29.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды
Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Мальме - Динамо: обзор матча Лиги Европы (Видео)

Джеррард назвал того, кто должен получить Золотой мяч

Джеррард назвал того, кто должен получить Золотой мяч
14:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Стивен Джеррард считает, что Ван Дейк заслужил самую ценную награду в мире футбола.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне возглавляющий шотландский клуб «Рейнджерс», ответил на вопрос, должен ли защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Да, сто процентов. Я, безусловно, являюсь одним из главных фанатов Лионеля Месси. Мне нравится этот футболист. У него неприличное количество голов и результативных передач. Я определённо среди почитателей Месси.

Но если говорить о стабильности одного игрока в течение года, который выиграл Лигу чемпионов и абсолютно безупречен в каждом матче, это означает, что он заслуживает получить «Золотой мяч», — приводит слова Джеррарда Goal.

Известный итальянский специалист может возглавить Арсенал

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 2 декабря в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Ливерпуль, Стивен Джерард, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
02 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
03 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
04 Слова Михайличенко после поражения от Мальме
05 Слова наставника Мальме после победы над Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь