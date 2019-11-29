Лидер Александрии рассказал о целях на последний тур группового раунда ЛЕ

Новости спорта:Лучкевич обещает, что в Бельгии команда поборется за первую победу в группе.

Полузащитник «Александрии» Валерий Лучкевич поделился мыслями после поражения в 5-м туре ЛЕ от «Вольфсбурга» (0:1).

«Александрия» потерпела очень обидное поражение. Игра нам давалась, мы контролировали ход событий на поле и, убежден, что заслужили лучшей участи.

Ведь гости лишь в концовке матча, когда мы большими силами побежали вперед, чтобы спастись от поражения, создали несколько голевых моментов.

И хотя после финального свистка мы были очень расстроены, у нас еще есть шанс отпраздновать первую победу в групповом турнире Лиги Европы. Постараемся сделать это в Бельгии», – сказал Лучкевич.