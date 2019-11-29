Барселоне исполнилось 120 лет

Новости спорта:Футбольный клуб Барселона сегодня празднует свое 120-летие.

Футбольный клуб «Барселона» — это один из наиболее титулованных спортивных коллективов в мире. Практически каждый молодой футболист мечтает в будущем надеть сине-гранатовую футболку и выйти на поле «Камп Ноу». На данный момент «Барса» занимает ведущие места в рейтинге УЕФА, миллионы фанатов со всех уголков планеты внимательно следят за игрой любимых игроков.

Клуб был основан в столице Каталонии 29 ноября 1899 года группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером.

«Барса» 26 раз становилась чемпионом Испании (второй результат после «Реала»), 30 раз завоевывала Кубок страны (национальный рекорд) и 13 раз – Суперкубок Испании (национальный рекорд).

Также «Барселона» является 5-кратным победителем Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, 4-кратным обладателем Кубка обладателей кубков, 3-кратным победителем чемпионата мира среди клубов, а также победителем Межконтинентального кубка.

В составе «Барсы» всегда играли только высококлассные футболисты. Шесть из них побеждали в престижной премии «Золотой мяч».

«Барселона» – единственный европейский клуб, дважды оформивший требл, став за один сезон чемпионом и обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.