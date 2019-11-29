Основной игрок Ливерпуля пропустит два месяца

Новости спорта:Фабиньо получил серьезное повреждение Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал информацию о травме полузащитника Фабиньо, полученной в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).

По итогам углублённого медицинского обследования у бразильца было выявлено повреждение связок голеностопного сустава. Фабиньо точно не вернётся на поле в этом году и в ближайшее время приступит к восстановлению под присмотром врачей.

Как сообщает журналист Мелисса Редди в «Твиттере», 26-летнему хавбеку не потребуется хирургическое вмешательство, однако в строй он вернётся лишь через шесть-восемь недель.

В нынешнем сезоне Фабиньо забил 1 мяч и отдал 2 голевых паса в 19 встречах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Красные после 13 туров занимают первое место в таблице английской Премьер-лиги.