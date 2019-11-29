Арсенал может возглавить еще один итальянец

Новости спорта:Экс-тренер Ювентуса не намерен занимать руководящую должность в текущем сезоне.

Руководство Арсенала ведет переговоры с Массимилиано Аллегри по поводу вакантного места главного тренера, сообщает Sky Sports. Однако, по сообщениям источников, Аллегри находится в творческом отпуске и не намерен занимать руководящую должность в текущем сезоне.

Аллегри покинул Ювентус прошлым летом после впечатляющего периода успеха, когда он привел команду к 5 титулам серии А, а также к двум финалам Лиги чемпионов.

Напомним, что руководство Канониров сегодня уволило Унаи Эмери с поста тренера клуба. Последней каплей для Арсенала стало вчерашнее поражение в матче Лиги Европы против Айнтрахта (1:2).

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен швед Фредди Юнгберг, работавший помощником Эмери.