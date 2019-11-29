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Арсенал может возглавить еще один итальянец

Арсенал может возглавить еще один итальянец
16:01 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Экс-тренер Ювентуса не намерен занимать руководящую должность в текущем сезоне.

Руководство Арсенала ведет переговоры с Массимилиано Аллегри по поводу вакантного места главного тренера, сообщает Sky Sports. Однако, по сообщениям источников, Аллегри находится в творческом отпуске и не намерен занимать руководящую должность в текущем сезоне.

Аллегри покинул Ювентус прошлым летом после впечатляющего периода успеха, когда он привел команду к 5 титулам серии А, а также к двум финалам Лиги чемпионов.

Напомним, что руководство Канониров сегодня уволило Унаи Эмери с поста тренера клуба. Последней каплей для Арсенала стало вчерашнее поражение в матче Лиги Европы против Айнтрахта (1:2).

Назван главный кандидат на пост наставника Арсенала

Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен швед Фредди Юнгберг, работавший помощником Эмери.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Ювентус, Серия А, Массимилиано Аллегри.
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