Лидер Ювентуса назвал с кем бы не хотел сыграть в плей-офф ЛЧ

Новости спорта:Леонардо Бонуччи считает, что Тоттенхэм может быть самой сильной командой, которая займет второе место.

Многолетний лидер защиты "Ювентуса" похвалил лондонский "Тоттенхэм".

"Английский "Тоттенхэм" - это команда, которую следует избегать на этапах плей-офф Лиги чемпионов, считает защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Главной причиной тому служит фактор Жозе Моуринью и характер самой команды.

Как известно, "Тоттенхэм" уже не сможет финишировать выше мюнхенской "Баварии" в группе B Лиги чемпионов, в то время как "Ювентус" уверенно занимает первое место в группе D перед последним туром. Таким образом, команды могут стать соперниками на стадии 1/8 финала.

"Если бы мне пришлось выбирать, кого избежать, я бы выбрал "Тоттенхэм" Моуринью, - цитирует Бонуччи итальянская пресса. - В некоторых играх эта команда способна прыгнуть выше головы, а Моуринью может прибавить им еще больше. Впрочем, еще многое может измениться с настоящего момента до февраля, когда будут матчи это стадии турнира".