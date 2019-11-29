Дортмундскую Боруссию может возглавить тренер аутсайдера АПЛ

Новости спорта:Наставник Норвича может возглавить гранда немецкого футбола.

Нынешний наставник английского "Норвич Сити" Даниэль Фарке является потенциальным кандидатом на замену нынешнему рулевому дортмундской "Боруссии" Люсьену Фавру, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Руководство немецкого клуба пока еще не считает цели, поставленные перед командой в текущем сезоне недостижимыми, однако последние результаты, показанные игроками команды заставляют многих обдумывать варианты замены.

Как известно, Фарке является бывшим тренером дубля "Боруссии". Он все еще находится на контракте с "Норвичем", но его команда после 13-ти сыгранных в Премьер-лиге туров находится в зоне вылета, выиграв всего три поединка.

Велика вероятность, что владельцы "Норвича" в ближайшем будущем затеют тренерскую ротацию и 43-летний специалист останется без работы.