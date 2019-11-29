Экс-тренер Ливерпуля отказался возглавить Арсенал

Новости спорта:Наставник Лестера не хочет уходить в арсенал.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном назначении главным тренером Арсенала.

Наставник Лис — одна из фигур, которую в СМИ провожают на должность уволенного сегодня Унаи Эмери.

«Это естественно, что есть такие слухи. Когда ты неплохо справляешься, люди хотят забрать у тебя то, чем ты наслаждаешься. Всегда фигурируют несколько имен», — цитирует Роджерса портал Goal.com.

«Мы находимся в начале пути. Мои отношения с людьми и игроками здесь очень крепкие. Если руководство Арсенала решило расстаться с Унаи, уверен, что у них есть представление, кого они хотят пригласить».

В нынешнем сезоне Лестер под руководством Брендана идет на втором месте в Премьер-лиге, отставая от лидирующего Ливерпуля на 8 очков.