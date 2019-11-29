Зидан прокомментировал слухи об уходе молодого таланта Реала

Новости спорта:Зидан по-прежнему верит в Винисиуса.

С приходом Зинедина Зидана бразилец Винисиус Жуниор стал очень редко выходить на поле. Подобные решения тренера не нравились Флорентино Пересу, который видит в вингере огромный потенциал.

Однако, прямо опровергая свои действия, Зидан заявил, что бразильский футболист не покинет команду.

"Он никуда не уйдет. Он останется с нами, в нашей команде. Да, он редко выходил на поле в последнее время, но мы все равно на него расчитываем.

У нас 26 игроков и все одновременно не могут выходить на поле. Он не играл пять матчей, но мы можем увидеть его в субботу. Он должен быть готов", - приводит слова французв AS.