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Гвардиола: Мы не имеем права на осечку

Гвардиола: Мы не имеем права на осечку
19:31 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Гвардиола рассказал, каким образом МС ещё способен выиграть чемпионство.

Для тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, команда которого в данный момент занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая на девять очков от лидера "Ливерпуля", недопустимо поражение в ближайшую субботу от "Ньюкасла".

В прошлом сезоне "горожане" проиграли "сорокам" на их поле 1:2.

"В тот день мы забыли играть, - цитирует тренера английская пресса. - Мы открыли счет и забыли продолжать атаковать. Это был хороший урок, но это был очень, очень плохой день. Мы уже должны обогнать "Лестер", а затем настигнуть "Ливерпуль".

Арсенал уволил главного тренера

Все, что я могу сказать, что мы не имеем права проигрывать. Эмери? Каждый раз, когда увольняют тренера, это плохая новость. Его уход не меняет ничего из того, что я думаю о нем. Он отличный профессионал. Я уверен, что он быстро найдет работу".

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ФК Ман Сити, АПЛ, Пеп Гвардиола, Новости спорта, Новости футбола.
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