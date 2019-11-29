Реал подходит к матчу с Алавесом с кадровыми проблемами

Новости спорта:Реал в игре с Алавесом будет играть не в оптимальном составе.

Защитник "Реала" Рафаэль Варан не поможет команде, которая отправляется на матч с "Алавесом". Этот поединок чемпионата Испании состоится в субботу.

Как известно, француз получил удар в поединке Лиги чемпионов с "ПСЖ". Также будут отсутствовать Эден Азар (голеностоп), Хамес Родригес (растяжение левого колена), Лукас Васкес (перелом пальца левой ноги) и Марко Асенсио (разрыв крестообразной связки левого колена).

"Это будет сложный матч, на сложном стадионе и со сложным соперником, - заявил на пресс-конференции главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Мы должны быть готовы с первой минуты и до последней.

Мы хотим продолжать расти, быть сосредоточенными, энергичными и сильными. Азар? Я не могу говорить о сроках восстановления. В его травме нет ничего сложного. Я подтверждаю это. Это сильный ушиб и небольшой вывих. Восстановление зависит от считанных дней".