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Реал подходит к матчу с Алавесом с кадровыми проблемами

Реал подходит к матчу с Алавесом с кадровыми проблемами
19:40 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Реал в игре с Алавесом будет играть не в оптимальном составе.

Защитник "Реала" Рафаэль Варан не поможет команде, которая отправляется на матч с "Алавесом". Этот поединок чемпионата Испании состоится в субботу.

Как известно, француз получил удар в поединке Лиги чемпионов с "ПСЖ". Также будут отсутствовать Эден Азар (голеностоп), Хамес Родригес (растяжение левого колена), Лукас Васкес (перелом пальца левой ноги) и Марко Асенсио (разрыв крестообразной связки левого колена).

"Это будет сложный матч, на сложном стадионе и со сложным соперником, - заявил на пресс-конференции главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Мы должны быть готовы с первой минуты и до последней.

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Мы хотим продолжать расти, быть сосредоточенными, энергичными и сильными. Азар? Я не могу говорить о сроках восстановления. В его травме нет ничего сложного. Я подтверждаю это. Это сильный ушиб и небольшой вывих. Восстановление зависит от считанных дней".

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Примера, Зинедин Зидан, Эден Азар, Новости футбола, Реал Мадрид, Алавес.
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