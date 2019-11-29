Подопечный Реброва: Играть за сборную - мечта детства

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20:01 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Полузащитник Ференцвароша хочет получить шанс в сборной Украины.

В шестом туре группового этапа Лиги Европы Ференцварош сыграет с Лудогорцем, которому уступил 0:3 в первом круге. Игорь Харатин объяснил, почему они проиграли болгарской команде, которую в этом же сезоне прошли в квалификации Лиги чемпионов.

"У Лудогорца изменился тренер, они начали играть иначе. Совсем другие люди вышли на игру против нас в группе и показали более сбалансированный футбол.

Я не могу сказать, что игра провальная. Мы в большинстве играли, у нас были моменты, но мы их не использовали. Нам забили сумасшедшие голы — штрафной в девятку — это немного надломило команду, но сейчас есть шанс взять реванш, поэтому будем готовиться".

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Также полузащитник прокомментировал свой возможный вызов в сборную Украины.

"Со мной никто не связывался. Наша задача: работать, доказывать, играть. Выступать за сборную — мечта детства. В большей мере, все зависит от меня, но и конечно от тренерского штаба", — сказал Харатин.

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Сергей Ребров, Новости спорта, Новости футбола, Игорь Харатин.
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