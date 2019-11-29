Чемпион мира рассказал, почему не может заиграть в Шахтере

Новости спорта:Сикан считает, что ему еще рано быть основным в лучшей команде Украины.

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан поделился мнением насчет своего будущего в донецком клубе.

«Я уже поиграл в «Мариуполе» и на чемпионате мира U-20, благодаря чему получил уверенность. Теперь уже нормально выхожу с пацанами, всех знаю, со всеми общаюсь. Это не первые сборы, на которые я приехал из U-19.

«Шахтер» — первая команда Украины, что я там сейчас сделаю, приезжая из U-19? Я там сильно ничего не покажу. Там тоже все пацаны талантливые, играют больше на опыте. Но Луиш Каштру ставит меня в основной состав, выпускает на второй тайм, дает время, чтобы показать себя. Он на меня чуть-чуть рассчитывает.

Сейчас большинство игроков сборной Украины U-20, которые победили на ЧМ, играют в основных командах УПЛ. Когда мы играли на чемпионате мира, то там уровень как и в УПЛ, не считая «Шахтер» и «Динамо». Думаю, некоторые футболисты будут выстреливать и забивать голы», — сказал Сикан.