Скачать
Пятница, 29.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды
Арсенал уволил Эмери с поста наставника команды
Марадона может возглавить испанский клуб
Марадона может возглавить испанский клуб
Сидклей объяснил, почему хочет вернуться в чемпионат Бразилии
Сидклей объяснил, почему хочет вернуться в чемпионат Бразилии

Чемпион мира рассказал, почему не может заиграть в Шахтере

Чемпион мира рассказал, почему не может заиграть в Шахтере
21:27 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Сикан считает, что ему еще рано быть основным в лучшей команде Украины.

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан поделился мнением насчет своего будущего в донецком клубе.

«Я уже поиграл в «Мариуполе» и на чемпионате мира U-20, благодаря чему получил уверенность. Теперь уже нормально выхожу с пацанами, всех знаю, со всеми общаюсь. Это не первые сборы, на которые я приехал из U-19.

«Шахтер» — первая команда Украины, что я там сейчас сделаю, приезжая из U-19? Я там сильно ничего не покажу. Там тоже все пацаны талантливые, играют больше на опыте. Но Луиш Каштру ставит меня в основной состав, выпускает на второй тайм, дает время, чтобы показать себя. Он на меня чуть-чуть рассчитывает.

Ругани хочет покинуть Ювентус

Сейчас большинство игроков сборной Украины U-20, которые победили на ЧМ, играют в основных командах УПЛ. Когда мы играли на чемпионате мира, то там уровень как и в УПЛ, не считая «Шахтер» и «Динамо». Думаю, некоторые футболисты будут выстреливать и забивать голы», — сказал Сикан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Новости спорта, Новости футбол, Даниил Сикан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
02 Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
03 Мальме 4:3 Динамо: события матча (Видео)
04 Слова Михайличенко после поражения от Мальме
05 Слова наставника Мальме после победы над Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь