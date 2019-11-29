Игроки Александрии получили солидную сумму за бронзовые награды прошлого сезона

Новости спорта:Стала известно, сколько получили игроки Александрии за бронзовые награды.

Футболисты Александрии получили от руководства клуба премиальные в размере 20 тысяч долларов за третье место в чемпионате Премьер-лиги по итогам прошлого сезона, сообщили в новом выпуске шоу «Футбольный формат».

Также сообщается, что команда получила материальное вознаграждение за матчи Лиги Европы по итогам вчерашней проигранной встречи с Гентом (0:1).

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы подопечные Владимира Шарана трижды сыграли вничью и еще две встречи проиграли. В заключительном туре 12 декабря Александрия сыграет с Гентом.

В чемпионате действующие бронзовые призеры занимают пятое место, отставая от идущего вторым Динамо на три очка.