Президент Барселоны: Все изменило появление Лионеля Месси

Новости спорта:Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу выступил с речью по случаю 120-летия клуба.

"История Барселоны – это 120 лет постоянной борьбы. Это 120 лет препятствий, которые мы преодолели и которые всё время укрепляли нас. Это 120 лет успеха и поражений, которые сделали нас сильнее.

Основатель "Барселоны" Жоан Гампер был провидцем, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Но было сложно представить, что через 120 лет "Барселона" станет самым большим клубом в мире.

С Йоханом Круиффом мы начали наслаждаться успехом. Но наибольшее влияние на "Барселону" он оказал в качестве тренера. Круифф создал команду мечты, которая играла по-другому. Новый стиль начали использовать наши молодёжные команды.

Это наследие живёт и сегодня. Это наш стиль игры, наш образ мышления. Это то, как мы хотим играть и соревноваться. Это то, как мы хотим развивать футболистов.

У нас есть привилегия, поскольку подобного никогда не было раньше. С 2003 года, когда Роналдиньо подписал контракт, мы снова улыбались. Затем всё изменило появление Лионеля Месси. Он лучший игрок в истории футбола. Он знаменует эпоху огромного успеха", — приводит слова Бартомеу Sport.es.