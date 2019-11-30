Гвардиола заявил о готовности продлить контракт с Манчестер Сити

Новости спорта:Хосеп Гвардиола намерен обсудить с клубом продление своего соглашения.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался относительно возможного продления контракта с "горожанами".

"Я открыт для переговоров. Мне комфортно работать здесь. Это зависит от результатов. Когда ты находишься в одном месте пять лет, это благодаря результатам. Посмотрим, что будет в этом сезоне и в следующем.

Мне нужно знать реакцию моих футболистов. Необходимо видеть возможности команды идти дальше. Это самое важное после пяти лет совместной жизни. Мы должны чувствовать, что по-прежнему можем эффективно работать и получать от этого удовольствие", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. Под руководством испанского специалиста клуб дважды становился чемпионом Англии. Нынешнее соглашение Пепа истекает в 2021 году.