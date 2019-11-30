Подруга экс-футболиста Металлиста подала на него заявление об избиении (Видео)

Новости спорта:Морелья Де Лас Эрас пожаловалась на аргентинца Хонатана Кристальдо.

Морелья Де Лас Эрас, подруга экс-форварда харьковского "Металлиста" Хонатана Кристальдо, подала на него заявление в полицию. Футболист ныне выступает за аргентинский "Расинг".

Девушка показала в соцсети следы избиения своим партнером. По ее словам, в прошедшее воскресенье Хонатан подошел к ней и ударил по лицу, ничего не поясняя.

Кристальдо ранее выступал за "Велес Сарсфилд", "Монтеррей", "Крус Асуль", "Палмейрас", "Болонью" и харьковский "Металлист". Он также провел 1 матч за сборную Аргентины.