Подруга экс-футболиста Металлиста подала на него заявление об избиении (Видео)

Морелья Де Лас Эрас, подруга экс-форварда харьковского "Металлиста" Хонатана Кристальдо, подала на него заявление в полицию. Футболист ныне выступает за аргентинский "Расинг".
Девушка показала в соцсети следы избиения своим партнером. По ее словам, в прошедшее воскресенье Хонатан подошел к ней и ударил по лицу, ничего не поясняя.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) November 29, 2019
Кристальдо ранее выступал за "Велес Сарсфилд", "Монтеррей", "Крус Асуль", "Палмейрас", "Болонью" и харьковский "Металлист". Он также провел 1 матч за сборную Аргентины.