Ньюкасл - Манчестер Сити: анонс матча английской премьер-лиги

Новости спорта:Вашему вниманию анонс 14-го тура АПЛ межу Ньюкаслом и действующим чемпионом Манчестер Сити.

Сегодня, 30 ноября, матчем Ньюкасл - Манчестер Сити стартует очередной тур АПЛ.

Ньюкасл - Манчестер Сити

30 ноября, 14:30, стадион Сент Джеймс-Парк, Ньюкасл. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ньюкасл дома не проигрывает уже пять матчей, в них игроки Стива Брюса набрали 9 очков. Разница мячей пять три, в первом туре "сороки" уступили 0:1. Лишь в одном матче был пробит тотал 2,5, не думаю, что что-то помешает МС забить три гола самим.

Подопечные Брюса слабо забивают. Лишь одиннадцать раз им удавалось пробить вратаря соперников, с Кристал Пэлам по этому показателю они предпоследние в лиге. Меньше лишь у Уотфорда, главный аутсайдер АПЛ этого года забил лишь восемь голов.

Ман Сити за треть чемпионата потеряло фактически сколько же, столько и в первенстве минувшем. Ира с Челси вызывала много вопросов, но победа есть победа. Матч с Шахтерем еще больше доказал, что "горожане" в этом году не такие доминаторы, как раньше.

Наставник Ньюкасла отличный мотиватор. Команда хорошо играла с Ливерпулем и Челси на выезде, в Лестере сломала все красная карточка, МЮ вообще удалось обыграть.

Сити выходит на поле с высокоподнятой головой не буде, но и хозяева так просто не сдадутся. Если в гостей не получится забить с самого начала, то игра будет равной и нервной.

Прогноз от Телеграф Спорт: победа Манчестер Сити 0:2.