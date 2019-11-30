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Ньюкасл - Манчестер Сити: анонс матча английской премьер-лиги

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Ньюкасл - Манчестер Сити: анонс матча английской премьер-лиги
11:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Вашему вниманию анонс 14-го тура АПЛ межу Ньюкаслом и действующим чемпионом Манчестер Сити.

Сегодня, 30 ноября, матчем Ньюкасл - Манчестер Сити стартует очередной тур АПЛ. 

Ньюкасл - Манчестер Сити

30 ноября, 14:30, стадион Сент Джеймс-Парк, Ньюкасл. Арбитр встречи – Крис Кавана

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Ньюкасл дома не проигрывает уже пять матчей, в них игроки Стива Брюса набрали 9 очков. Разница мячей пять три, в первом туре "сороки" уступили 0:1. Лишь в одном матче был пробит тотал 2,5, не думаю, что что-то помешает МС забить три гола самим.

Подопечные Брюса слабо забивают. Лишь одиннадцать раз им удавалось пробить вратаря соперников, с Кристал Пэлам по этому показателю они предпоследние в лиге. Меньше лишь у Уотфорда, главный аутсайдер АПЛ этого года забил лишь восемь голов.

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Ман Сити за треть чемпионата потеряло фактически сколько же, столько и в первенстве минувшем. Ира с Челси вызывала много вопросов, но победа есть победа. Матч с Шахтерем еще больше доказал, что "горожане" в этом году не такие доминаторы, как раньше.

Наставник Ньюкасла отличный мотиватор. Команда хорошо играла с Ливерпулем и Челси на выезде, в Лестере сломала все красная карточка, МЮ вообще удалось обыграть.

Сити выходит на поле с высокоподнятой головой не буде, но и хозяева так просто не сдадутся. Если в гостей не получится забить с самого начала, то игра будет равной и нервной. 

Прогноз от Телеграф Спорт: победа Манчестер Сити 0:2.

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