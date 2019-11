Скандальный футболист шокировал своим новым автомобилем

Полузащитник Арсенала Гранит Джака приехал на тренировочную базу клуба на новой машине. Об этом сообщает The Sun.

Швейцарский футболист прибыл на тренировку на смарт-автомобиле стоимостью всего 9 тысяч фунтов (10,5 тысяч евро). Примечательно, что такую сумму Джака зарабатывает менее чем за сутки по контракту с Арсеналом.

Источник также отметил, что далеко не все игроки "канониров" ездят на таких дешевых автомобилях. Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг явился на занятия на Lamborghini стоимостью 270 тысяч фунтов (315 тысяч евро), а Николя Пепе прибыл на базу за рулем Ferrari за 72 тысячи фунтов (84 тысяч евро).

Granit Xhaka drives tiny £9k smart car out of Arsenal training while Aubameyang leaves in £270k Lamborghini https://t.co/IYoO0rmRbt

— The Sun - Arsenal (@SunArsenal) November 30, 2019