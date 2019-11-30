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Скандальный футболист шокировал своим новым автомобилем

Скандальный футболист шокировал своим новым автомобилем
11:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Скромность игрока Арсенала просто поражает.

Полузащитник Арсенала Гранит Джака приехал на тренировочную базу клуба на новой машине. Об этом сообщает The Sun.

Швейцарский футболист прибыл на тренировку на смарт-автомобиле стоимостью всего 9 тысяч фунтов (10,5 тысяч евро). Примечательно, что такую сумму Джака зарабатывает менее чем за сутки по контракту с Арсеналом.

Источник также отметил, что далеко не все игроки "канониров" ездят на таких дешевых автомобилях. Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг явился на занятия на Lamborghini стоимостью 270 тысяч фунтов (315 тысяч евро), а Николя Пепе прибыл на базу за рулем Ferrari за 72 тысячи фунтов (84 тысяч евро).

Напомним, что ранее Джака угодил в скандал, разозлив фанатов Арсенала своей улыбкой после провальной игры с Айнтрахтом.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Гранит Джака.
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