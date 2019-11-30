В Ингульце жестко отреагировали на высказывания гендиректора Зари (Видео)

Новости спорта:Представитель правления Ингульца Андрей Филь ответил на критику со стороны генерального директора Зари Сергея Рафаилова.

Сергей Рафаилов в одном из недавних интервью дал свой комментарий по поводу клуба Первой Лиги Ингулец, которому его Заря проиграла в полуфинале Кубка Украины в прошлом сезоне.

"Надо 16 команд, но нужно понимать, кто зайдет в УПЛ. Если "Металлист-1925", "Черноморец", "Волынь", "Оболонь-Бровар", "Днепр-1", то да. Вы смотрели матч между "Ингульцом" и "Металлистом-1925"? Там сто человек на трибунах, темень, освещения нет, но эта команда может попасть в УПЛ. Знаем гонор их неадекватного президента (Александр Поворознюк – прим.ред.), он скажет: "Я буду тут играть".

Как там можно проводить матчи? Мы там играли полуфинал Кубка Украины. Да, мы проиграли. Вопросов нет, что это недопустимо. Но впечатление, что где-то вырезали кусок газона перед матчем и просто бросили на поле. Он не пророс, цеплялся ногами, переворачивался. Мы зашли в раздевалку, где полкоманды имеет возможность переодеться, а остальные должны подождать, такая она маленькая. Целое лето на стадионе ничего не делали. Вот урожай собрали и начали. Еще года три его будут строить. А где будет играть команда?" – сказал Сергей Рафаилов в эфире программы "ТаТоТаке".

Руководство клуба из поселка Петрово выступило с собственным ответом.

"Наверное, наши достижения и успехи не дают ему спокойно спать. В очередной раз он сказал плохие слова о нашей инфраструктуре. Да, на данный момент у нас не все идеально, но мы делаем шаги к тому, чтобы клуб жил, развивался и достигал новых успехов", — начал коммерческий директор Ингульца Андрей Филь.

"У нас строится новый стадион. Рафаилов в интервью заявил, что на нем за лето не было сделано абсолютно ничего. Но если посмотреть, как выглядел стадион пять месяцев назад и в каком состоянии он сейчас. Есть положительная динамика в строительстве стадиона и развитии клуба. Создана школа, в которой тренируются больше ста детей. Мы можем посмотреть на наш официальный сайт и доисторический сайт Зари".

Прокомментировал Филь и слова Рафаилова о президенте Ингульца Александре Поворознюке.

"Были высказаны нелицеприятные слова в адрес президента. Если бы в нашей стране было больше таких неадекватных, по его словам, людей, наверное, футбол и страна жили бы по-другому. А что сделал за те шесть лет, которые существует Ингулец, сам Рафаилов? Абсолютно ничего: не построил ни школу, ни базу, ни стадион. Даже команду он строил по принципу: арендовал 90% футболистов у Шахтера и играет. После возникновения разногласий между луганским и донецким клубами, он не стал воспитывать своих игроков, строить школы, а пошел другим путем: начал арендовать футболистов у Динамо".

"Он говорит, что продал Лунина и заработал 9 миллионов евро. Но почему он не вложил эти деньги в строительство стадиона и базы в условном Северодонецке? В родной для Зари Луганской области. Сделайте реконструкцию стадиона. В городе больше 100 000 населения, 85 километров до Луганска — играйте, будут приезжать ваши болельщики".

"Рафаилов говорит, что на нас ходят 100 человек, но средняя посещаемость наших домашних матчей — 700 зрителей. У Зари средняя посещаемость — 2 700 человек. Мы находимся в населенном пункте, где проживают чуть больше 7 000 человек, а в Запорожье — 740 000. На кого ходят больше в процентном соотношении? Если бы на Зарю ходила десятая часть населения Запорожья, то нужно было бы перенести из Киева НСК Олимпийский, и все равно не хватило бы".

"Для того, чтобы что-то делать и развивать, нужно иметь характер. Нужно думать, что ты делаешь. Наверное, думать — не самая сильная сторона Рафаилова", — сказал Филь.