Интер нацелился на лидера Пармы

Основной игрок итальянской Пармы Деян Кулусевски может пойти на повышение. На него начал "охоту" один из лидеров Серии А миланский Интер
Антонио Конте лично следит за его выступлениями и хочет, чтобы клуб попытался его преобрести. Боссы Пармы хотят получить за вингера около 40 миллионов.
Интер не готов выделить такую сумму, однако если удастся продать Габигола и еще некоторых игроков резерва, то полученные деньги пойдут именно на трансфер шведа.
В текущем первенстве Деян отыграл 14 поединков, в которых трижды отличился, а ещё пять раз успешно ассистировал партнерам.