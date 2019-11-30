Интер нацелился на лидера Пармы

Новости спорта:Игрок сборной Швеции Деян Кулусевски может перейти в Интер.

Основной игрок итальянской Пармы Деян Кулусевски может пойти на повышение. На него начал "охоту" один из лидеров Серии А миланский Интер

Антонио Конте лично следит за его выступлениями и хочет, чтобы клуб попытался его преобрести. Боссы Пармы хотят получить за вингера около 40 миллионов.

Интер не готов выделить такую сумму, однако если удастся продать Габигола и еще некоторых игроков резерва, то полученные деньги пойдут именно на трансфер шведа.

В текущем первенстве Деян отыграл 14 поединков, в которых трижды отличился, а ещё пять раз успешно ассистировал партнерам.