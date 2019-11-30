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Гвардиола поддержал Эмери словами уважения

Гвардиола поддержал Эмери словами уважения
12:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Пеп Гвардиола считает, что Эмери один из лучших тренеров в Европе.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отставку Унаи Эмери с поста наставника лондонского «Арсенала».

«Мне действительно жаль, я огорчён. Честно говоря, каждый раз, когда увольняют тренера, это не очень хорошая новость. Но это не меняет моего мнения об Эмери и его способностях. Он невероятный профессионал, он отлично проявил себя в Испании.

Выиграл три Лиги Европы подряд с „Севильей“, и это выдающееся достижение. Мы оба знаем, что будущее тренера зависит от результатов», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Арсенал нацелился на бывшего тренера Валенсии

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, проработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также вышли в финал Лиги Европы, где проиграли «Челси».

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