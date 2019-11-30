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Президент Наполи поставил ультиматум футболистам

Президент Наполи поставил ультиматум футболистам
12:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Аурелио Де Лаурентис недоволен игровыми показателями команды.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис провел встречу с рядом футболистов клуба. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, функционер крайне недоволен игровыми показателями неаполитанцев. В связи с этим Де Лаурентис поставил команде несколько условий. Во-первых, Наполи должен выиграть все ближайшие матчи в чемпионате Италии.

Во-вторых, в этом сезоне клуб должен завоевать Кубок Италии. Третья задача - выход неаполитанцев в плей-офф Лиги чемпионов.

Если команда не сможет выполнить эти требования, Де Лаурентис уволит главного тренера Карло Анчелотти и распродаст ключевых игроков состава.

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Напомним, что недавно между президент и футболистами клуба возник конфликт. Де Лаурентис потребовал закрыть игроков на базе клуба из-за плохих результатов. Футболисты проигнорировали это требование, после чего главный тренер Карло Анчелотти со своими подопечными не явился на пресс-конференцию после матча ЛЧ.

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Лига Чемпионов, ФК Наполи, Серия А, Футбол, Кубок Италии, Аурелио Де Лаурентис, Новости футбола.
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