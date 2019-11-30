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Челси - Вест Хэм: анонс и прогноз на матч 14-го тура АПЛ

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Челси - Вест Хэм: анонс и прогноз на матч 14-го тура АПЛ
13:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Вашему вниманию анонс 14-го тура английской Премьер-лиги между Челси и Вест Хэмом.

Сегодня, 30 ноября, состоится дерби между двумя представителями Лондона Челси и Вест Хэмом.

Челси - Вест Хем

30 ноября, 17:00, стадион Стэмфорд Бридж, Лондон. Арбитр встречи – Джонатан Мосс
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Челси проиграв Манчестер Сити показало, что мысли о чемпионстве стоит отбросить. Отставание от Ливерпуля стало очень большим, та и поражения прямым конкурент доказало - Челси слишком молод ещё.

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Тяжелые времена переживает и Вест Хэма. 22 сентября подопечные Пеллегрини обыграли дома МЮ 2:0, после этого в АПЛ прошло семь туров, в которых клуб ни разу не сумел победить: 2 ничьи и 5 поражений. Уже не первую неделю ходят слухи, что чилийский специалист в шаге от увольнения. Даже есть список кандидатов, чтобы его заменить. Фаворитом является опытный шотландский специалист Дэвид Мойес. 

Челси на неделе летал в Испанию, где в рамках ЛЧ расписал ничью с Валенсией 2:2 и поставил себя в трудное положение в последнем туре группового этапа. Хотя победа над Лиллем в любом случае позволит выйти Челси из группы, при определенных раскладах даже с первого места.

В минувшем сезоне "синие" дома победили 2:0, а вот на выезде ворота Вест Хэма остались "сухими", но и хозяева тогда не смогли забить гол.

Согласно котировкам букмекеров, Челси явный фаворит. Их победа оценивается в 1,3. Ничья - 6,2. Победа клуба Андрея Ярмоленко в 9,4.

Прогноз на матч от Телеграф Спорт: победа Челси 2:1.

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