Заря - Карпаты: видео онлайн-трансляция матча

Новости спорта:Заря принимает Карпаты в Запорожье. Прямая видеотрансляция матча на "Телеграф Спорт".

В субботу, 30 ноября, матчем Заря - Карпаты откроется программа 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра пройдет в Запорожье на "Славутич-арене", рассудит встречу арбитр Ярослав Козик. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

По итогам 15-и туров команды расположились диаметрально в турнирной таблице УПЛ. Заря, набрав 28 очков, занимает 3-е место, у Карпат всего 11 баллов и 10-я строчка.

В прямом эфире по ТВ матч Заря - Карпаты покажет телеканал "Униан ТВ", на нашем сайте доступна прямая видеотрансляция поединка:

Турнирное положение команд перед началом 15-го тура УПЛ:

Кроме того, сегодня состоятся еще два поединка 16-го тура УПЛ: Львов примет Днепр-1 (14:00, Футбол 2) и Ворскла - Колос (17:00, Футбол 2).