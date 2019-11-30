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Заря - Карпаты: видео онлайн-трансляция матча

Заря - Карпаты: видео онлайн-трансляция матча
13:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook

Новости спорта:Заря принимает Карпаты в Запорожье. Прямая видеотрансляция матча на "Телеграф Спорт".

В субботу, 30 ноября, матчем Заря - Карпаты откроется программа 16-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра пройдет в Запорожье на "Славутич-арене", рассудит встречу арбитр Ярослав Козик. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

По итогам 15-и туров команды расположились диаметрально в турнирной таблице УПЛ. Заря, набрав 28 очков, занимает 3-е место, у Карпат всего 11 баллов и 10-я строчка.

В прямом эфире по ТВ матч Заря - Карпаты покажет телеканал "Униан ТВ", на нашем сайте доступна прямая видеотрансляция поединка:

Турнирное положение команд перед началом 15-го тура УПЛ:

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Кроме того, сегодня состоятся еще два поединка 16-го тура УПЛ: Львов примет Днепр-1 (14:00, Футбол 2) и Ворскла - Колос (17:00, Футбол 2).

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ФК Карпаты, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Заря - Карпаты.
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