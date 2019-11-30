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Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины

Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
07:53 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Сборная Украины узнает имена команд, с которыми сыграет на чемпионате Европы по футболу в 2020 году.

В субботу, 30 ноября, состоится жеребьевка группового раунда чемпионата Европы, который пройдет следующим летом в 12 городах. Своего соперника узнает и сборная Украины, которая вышла на европейское первенство с первого места в отборочной группе.

По условиям жеребьевки, 24 команды будут разделены на шесть групп по четыре в каждой. В следующий раунд пройдут команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучших – из занявших третьи места.

Сборная Украины попала в первую корзину. Уже стал известен один из соперников подопечных Андрея Шевченко, которым будет сборная Нидерландов.

Из третьей корзины соперниками "сине-желтых" могут стать следующие команды: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция или Чехия.

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На данный момент известны лишь две сборные, попавшие в четвертую корзину: Финляндия и Уэльс. Остальные четыре команды определятся весной, когда пройдет плей-офф Лиги наций.

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Сборная Украины, УЕФА, Евро-2020, Жеребьевка Евро-2020, Чемпионат Европы по футболу 2020.
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