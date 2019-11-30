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Решающий матч: Шахтер представил эффектное промо к матчу с Аталантой (Видео)

Решающий матч: Шахтер представил эффектное промо к матчу с Аталантой (Видео)
13:46 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Матч Шахтер - Аталанта состоится 11 декабря в Харькове.

По случаю важнейшего матча Лиги чемпионов против Аталанты пресс-служба "горняков" подготовила эффектное промо, приглашая болельщиков на стадион.

Отметим, что этот матч решит, кто из участников группы C вместе с Манчестер Сити выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Шахтер имеет лучшие шансы – "горняки" имеют 6 очков в активе и занимают второе место. Динамо Загреб имеет 5 пунктов и расположился на третьем месте, а замыкает квартет Аталанта с 4 зачетными баллами.

Проморолик доступен на официальном канале Горняков в Youtube:

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Напомним, что матч Шахтер – Аталанта состоится 11 декабря, начало игры в 20:00.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Видео, Новости футбола, Шахтер - Аталанта.
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