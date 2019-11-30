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"Он просто гуляет по полю": Защитник Атлетико сравнил Месси и Мане

"Он просто гуляет по полю": Защитник Атлетико сравнил Месси и Мане
13:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Английский защитник Атлетико Киран Триппьер прокомментировал игру Лионеля Месси накануне матча с Барселоной.

В рамках пятнадцатого тура Ла Лиги Атлетико сыграет против Барселоны. Киран Триппьер, защитник мадридцев, восхищенно высказался о Лионеле Месси.

"Например, вы играете против Садио Мане, если на секунду отвлечься от него, то он будет у вас за спиной. Но с Месси, ты смотришь четыре раза, а он на том же месте. Большую часть времени он просто гуляет и гуляет по полю, а затем забивает гол.

Я играл против него несколько раз. Месси здорово находит свободное пространство. Прежде чем Барселона сделает три паса, он уже знает, куда идет мяч. Удивительно, насколько о умен. Но Барселона — это не только Месси. У них отличная команда", — приводит слова Триппьера Goal.

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Напомним, начало матча, который состоится в воскресенье, 1 декабря, запланировано на 22:00.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Садио Мане, Киран Триппьер.
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