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Моуринью не заметил звезду Тоттенхэма (Видео)

Моуринью не заметил звезду Тоттенхэма (Видео)
15:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Новый наставник Тоттенхэма, похоже, не заметил лидера своей команды.

Курьезный момент произошел в подтрибунном помещении после матча Лиги чемпионов между Тотенхэмом и Олимпиакосом.

Сон Хын Мин, который стал автором первого гола Тоттенхэма эпохи Моуринью, после победы над Олимпиаксом увидел рядом с собой тренера Жозе Моуринью и намеревался поздравить наставника с победой. Но тот, не замечая лидера своей команды, отправившись к вратарю Олимпиакоса.

Спустя мгновение Сон предпринял вторую попытку обняться с Моуринью, но вновь ему прошлось застыть с поднятой рукой, тогда как наставник его команды отправился к другому игроку грецкой команды.

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Третья попытка Сона обратить внимание Моуринью на себя также осталась неудачной - "особенный" прошел мимо корейца. И лишь после того, как Моуринью кто-то указал на Сона, Жозе с улыбкой обнял своего игрока.

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ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Футбол, Видео, АПЛ, Новости футбола.
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