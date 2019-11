Моуринью не заметил звезду Тоттенхэма (Видео)

Курьезный момент произошел в подтрибунном помещении после матча Лиги чемпионов между Тотенхэмом и Олимпиакосом.

Сон Хын Мин, который стал автором первого гола Тоттенхэма эпохи Моуринью, после победы над Олимпиаксом увидел рядом с собой тренера Жозе Моуринью и намеревался поздравить наставника с победой. Но тот, не замечая лидера своей команды, отправившись к вратарю Олимпиакоса.

Спустя мгновение Сон предпринял вторую попытку обняться с Моуринью, но вновь ему прошлось застыть с поднятой рукой, тогда как наставник его команды отправился к другому игроку грецкой команды.

Mourinho blatantly airing Son, then acting like he didn't see him is vintage Jose pic.twitter.com/dy7rq130iT

— Gilles (@_Grimanditweets) November 30, 2019