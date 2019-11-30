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Де Хеа прокомментировал первую часть сезона в исполнении МЮ

Де Хеа прокомментировал первую часть сезона в исполнении МЮ
14:48 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Twitter

Новости спорта:Основной вратарь МЮ не сильно доволен первой частью сезона в исполнении команды.

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа считает, что кошмарный старт команды в чемпионате 2019-20 годов частично связан с нехваткой "качества" у игроков стартового состава.

"Красные дьяволы" опустились на девятое место в таблице Премьер-лиги, показав худший старт после 13 матчей за последние 33 года. Команда Оле Гуннара Сульшера уже на девять очков отстает от "Челси", который идет на четвертом лигочемпионовском месте и вновь рискует оказаться вне этого турнира.

"Это правда, что первая часть сезона была ужасной, возможно, одной из худших, - цитирует Де Хеа английская пресса. - Реакция команды была правильной, но этого недостаточно. Мы уже потеряли много.

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Нам нужно выиграть четыре или пять игр подряд, чтобы вернуться наверх турнирной таблицы, но в данный момент команда играет не так хорошо. Мы отдаем все на поле, мы пытаемся добиться побед, но правда в том, что в данный момент мы недостаточно последовательны".

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АПЛ, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола, Давид Де Хеа.
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