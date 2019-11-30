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Арсенал может возглавить перспективный английский тренер

Арсенал может возглавить перспективный английский тренер
14:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта:Арсенал может пееманить наставника Борнмута.

Лондонский Арсенал, совсем недавно уволивший испанца Унаи Эмери, активно ищет замену на его пост.

Пока что с коллективом работает Фредди Юнгберг, хотя назывались имена Карло Анчелотти, Массимилиано Алегри, последним кандидатом, которого рассматривали, испанец Мерселино Торал.

Вот, как сообщают британские инсайдеры, новым кандидатом на этот пост является англичанин Эдди Хау. Специалист уже седьмой год возглавляет Борнмут. С "вишнями" он прошел путь от Лиги 1 к Премьер-лиге. Для него это уже пятый год в АПЛ. 

Эдди - легенда Борнмута. Как игрок он сыграл за клуб 254 матча, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами. Руководство не горит желанием отпускать тренера, ведь сохранение прописки в АПЛ еще не гарантировано, но, возможно, за хорошую компенсацию готово рассмотреть и вариант расставания. 

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ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Эдди Хау.
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