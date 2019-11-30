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Профсоюз футболистов поможет игрокам Наполи бороться с руководством клуба

Профсоюз футболистов поможет игрокам Наполи бороться с руководством клуба
15:16 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Профсоюз футболистов считает, что руководство Наполи необоснованно наказывает игроков команды.

Всемирный союз футболистов профессионалов FIFPro официально объявил о том, что готов отстаивать права игроков Наполи в их конфликте с руководством клуба — сообщил официальный Твиттер организации.

"Наполи запретил футболистам возвращаться домой и общаться со своими семьями, что является нарушением прав человека на личную жизнь, – говорится в официальном пресс-релизе. – Тех, кто протестовал, оштрафовали на суммы, размеры которых не имеют под собой логического основания. Совместно с итальянским профсоюзом футболистов мы намерены оказать игрокам Наполи всестороннюю помощь".

После серии неудач президент Наполи Аурелио Де Лаурентис распорядился закрыть игроков на базе на неделю, что вызвало протесты футболистов. Всех, кто был не согласен с этим решением руководства, оштрафовали. Лоренцо Инсинье оштрафовали на 350 тысяч евро, а Аллана — на 200 тысяч, поскольку президент посчитал их зачинщиками бунта.

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ФК Наполи, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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