Днепр-1 обыграл Львов: снова отличился Коркишко (Видео)

Новости спорта:"Львов" проиграл "Днепру-1" в матче футбольной Премьер-лиги Украины.

Футбольный клуб "Львов" со счетом 0:2 уступил "Днепру-1" в поединке 16-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

На стадионе "Украина" во Львове мячи забили Дмитрий Коркишко, который отличился на 16-й минуте, и Игорь Когут (61).

В параллельной встрече на "Славутич-Арене" голы Виталия Вернидуба (54) и Назария Русина (87) принесли победу луганской "Заре" над львовскими "Карпатами" - 2:0.

Продолжит первый игровой день матч в Полтаве между "Ворсклой" и ковалевским "Колосом".

В воскресенье, 1 декабря, программу тура завершат поединки черниговской "Десны" с "Александрией", "Мариуполя" с донецким "Шахтером", донецкого "Олимпика" с киевским "Динамо".

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (после 15-ти игр), "Заря" - 31 (16), "Динамо" - 30 (15), "Десна" - 27 (15), "Александрия" - 27 ( 15), "Днепр-1" - 18 (16), "Олимпик" - 18 (15), "Мариуполь" - 17 (15), "Колос" - 17 (15), "Карпаты" - 11 (16), "Львов" - 11 (16), "Ворскла" - 8 (15).