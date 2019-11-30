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Реал обошел Барселону и вышел на первое место в Примере
16:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мадридский «Реал» вышел на первое место в Примере, обыграв «Алавес».

В матче 15-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал мадридский «Реал». Встреча прошла на стадионе «Мендисорроса» в Витории и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В начале второго тайма, на 52-й минуте, счёт в матче открыл защитник «Реала» Серхио Рамос. На 65-й минуте главный арбитр встречи Гуильермо Куадра Фернандес назначил пенальти в ворота мадридцев, который успешно реализовал нападающий «Алавеса» Лукас Перес. Через 4 минуты защитник Даниэль Карвахаль вновь вывел «Реал» вперёд в счёте.

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Мадридский «Реал» набрал 31 очко и поднялся на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Алавес» (18) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований также входят «Барселона» (28) и «Севилья» (27).

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Ла Лига, Примера, ФК Алавес, ФК Реал Мадрид.
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