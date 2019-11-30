Ньюкасл второй год подряд не проигрывает Манчестер Сити на своем поле

Новости спорта:Ман Сити не смогло взять реванш в Ньюкасла за поражение в прошлом чемпионате.

В матче 14-го тура АПЛ Манчестер Сити на выезде не сумел переиграть Ньюкасл, довольствовавшись лишь ничьей — 2:2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 25-й минуте Рахим Стерлинг воспользовался скидкой Давида Сильвы и вывел гостей вперед. Однако спустя три минуты паритет в матче был восстановлен — Виллемс неотразимо пробил в дальний угол Эдерсона.

После перерыва Сити продолжал давление на ворота Дубравки, что принесло свои плоды лишь на 82-й минуте. Де Брейне фантастическим ударом из-за штрафной вновь принес преимущество Ман Сити. Но Ньюкаслу удалось отыграться во второй раз. Розыгрыш штрафного на 88-й минуте от Атсу и Шелви привел к тому, что последний точно положил мяч в угол ворот Эдерсона.

Ман Сити с 29 очками занимает вторую позицию в АПЛ, однако может опуститься ниже, если Лестер завтра наберет очки в матче с Эвертоном. Ньюкасл поднялся на 14 строчку — в активе команда Брюса 16 очков.