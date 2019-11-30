Скачать
Суббота, 30.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Жеребьевка Евро-2020: регламент
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)

Ньюкасл второй год подряд не проигрывает Манчестер Сити на своем поле

Ньюкасл второй год подряд не проигрывает Манчестер Сити на своем поле
16:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Ман Сити не смогло взять реванш в Ньюкасла за поражение в прошлом чемпионате.

В матче 14-го тура АПЛ Манчестер Сити на выезде не сумел переиграть Ньюкасл, довольствовавшись лишь ничьей — 2:2.

В первом тайме команды обменялись голами. На 25-й минуте Рахим Стерлинг воспользовался скидкой Давида Сильвы и вывел гостей вперед. Однако спустя три минуты паритет в матче был восстановлен — Виллемс неотразимо пробил в дальний угол Эдерсона.

После перерыва Сити продолжал давление на ворота Дубравки, что принесло свои плоды лишь на 82-й минуте. Де Брейне фантастическим ударом из-за штрафной вновь принес преимущество Ман Сити. Но Ньюкаслу удалось отыграться во второй раз. Розыгрыш штрафного на 88-й минуте от Атсу и Шелви привел к тому, что последний точно положил мяч в угол ворот Эдерсона.

Реал обыграл Алавес в тяжелейшем выездном поединке

Ман Сити с 29 очками занимает вторую позицию в АПЛ, однако может опуститься ниже, если Лестер завтра наберет очки в матче с Эвертоном. Ньюкасл поднялся на 14 строчку — в активе команда Брюса 16 очков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ман Сити, АПЛ, Ньюкасл, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
03 Емельяненко - Кокляев: видео жесткого нокаута в первом раунде
04 Бразилец Динамо хочет покинуть клуб
05 Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь