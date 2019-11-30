Суарес признался ради чего отказался бы от "Золотой бутсы"

Новости спорта:Суарес очень хотел выиграть Премьер-лигу с Ливерпулем.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признает, что поменял бы свою Золотую Бутсу сезона 2013/2014 гг. на победу в Премьер-лиге с "Ливерпулем". Суарес стал лучшим бомбардиром лиги с 31 голом, когда красные претендовали на титул.

"Я бы с удовольствием променял Золотую бутсу, которую я выиграл в то время в "Ливерпуле", на победу в Премьер-лиге, - цитирует Суареса OneFootball. - Мы были очень молодой командой, у нас не было бюджета, который есть у "Ливерпуля" сегодня, поэтому мы не выиграли".

Уругвайца спросили, где атмосфера более давящая на соперника, на амстердамской арене "Аякса" или на "Энфилде" в Ливерпуле.

"Разница заключается в том, насколько трибуны близки к полю, - продолжит Суарес. - На "Амстердам Арене" и на "Энфилде" они очень близко к полю".