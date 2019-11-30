Фонсека рассказал о тактических новинках Ромы

Новости спорта:Тренер Ромы Паулу Фонсека требует от своих подопечных агрессивной игры.

Накануне матча 14-го тура против Вероны Паулу Фонсека признался, что Рома отрабатывает тактические новинки, которые помогут команде стать лучше.

"Победа над Истанбулом уже осталась в прошлом, пора прекратить праздновать и сосредоточиться на Вероне, – сказал на предматчевой пресс-конференции тренер Ромы. – Наш соперник быстро атакует, агрессивно защищается, но именно мы должны действовать с позиции силы. На тренировках мы отрабатываем некоторые тактические новинки, которые помогут нам как против Вероны, так и в следующих матчах".

Также Фонсека рассказал о кадровой ситуации в команде: "Мхитарян еще не готов играть 90 минут, но его состояние с каждым днем улучшается. У Флоренци небольшое растяжение, и, возможно, он не сможет сыграть, но у нас есть Сантон и Спинаццола. Точно сыграет Манчини, вернулся в строй Калинич и все в порядке с Пеллегрини".

Матч Верона — Рома состоится в воскресенье, 1 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.