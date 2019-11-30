Скачать
Суббота, 30.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция
Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Заря обыграла Карпаты и вернулась на второе место в УПЛ (Видео)
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Биатлон: Украина упустила медаль в первой гонке сезона
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)

Чемпион Чили определился за 6 туров до конца чемпионата

Чемпион Чили определился за 6 туров до конца чемпионата
18:09 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Чемпионат Чили завершён досрочно. Чемпион объявлен без учёта 6 оставшихся туров.

Федерация футбола Чили объявила о досрочном завершении чемпионата страны из-за антиправительственных протестов, охвативших всю страну. Об этом сообщает BBC.

Шесть туров, которые остались сыграть командам, отменены. «Универсидад Католика» объявлен чемпионом страны. В то же время принято решение, что ни одна из команд не будет понижена в классе по итогам текущего сезона. Также ни один из коллективов не выйдет в дивизион выше.

Реал обошел Барселону и вышел на первое место в Примере

Все клубы отказались от дальнейшего проведения чемпионата ввиду отсутствия гарантий безопасности и согласились объявить чемпионом команду, которая за шесть туров до завершения первенства опережала ближайшего преследователя на 13 очков. Для «Универсидад Католики» этот чемпионский титул стал 14-м в истории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости футбола, Чемпионат Чили, Универсидад Католика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
03 Емельяненко - Кокляев: видео жесткого нокаута в первом раунде
04 Бразилец Динамо хочет покинуть клуб
05 Боец ММА узнал, что он боксер за 5 часов до боя (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь