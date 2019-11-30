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Малиновский помог Аталанте вернуться в зону Лиги чемпионов

Малиновский помог Аталанте вернуться в зону Лиги чемпионов
18:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Победа Аталанты в 14-м туре в дерби Ломбардии состоялась при участии Руслана Малиновского.

Несмотря на то, что по традиции Аталанте тяжело даются поединки дерби Ломбардии в Брешии, на сей раз "богиня" была явно не по зубам соседям (Брешию и Бергамо разделяют 52 километра).

В составе хозяев неожиданно появился Балотелли. То ли Марио попросил прощения у тренера за свои капризы, то ли на Фабио Гроссо надавил президент клуба, но скандальный форвард получил еще один шанс. СуперМарио старался, мог даже забить (мяч угодил в перекладину), но в целом преимущество было на стороне гостей.

Команда Джан Пьеро Гасперини по традиции много атаковала, создавала много моментов, но большинство из них, опять же по традиции, транжирила. Однако два мяча в ворота Йоронена все-таки влетели благодаря ударам Пашалича, а уже в компенсированное время Иличич, убежавший на свидание с голкипером, довел счет до крупного.

Малиновский вышел на замену на 58-й минуте вместо Муриэля и отведенное ему на поле время провел не зря. Руслан принял активное участие в атаке, завершившейся вторым голом, а один раз мяч после удара украинца попал в штангу. Также в пассиве полузащитника желтая карточка.

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Брешия — Аталанта 0:3

Гол: Пашалич, 26, 61, Иличич, 90+2.

Брешия: Йоронен — Чистана, Чансельор, Мангравити (Морозини, 85) — Сабелли, Ромуло, Тонали, Ндой (Бизоли, 64), Мартелла — Торрегросса (Доннарумма, 76), Балотелли.

Аталанта: Голлини — Джимсити, Паломино, Мазьелло — Кастань, де Роон (Фрелер, 51), Пашалич, Госенс (Хатебур, 74) — Гомес — Иличич, Муриэль (Малиновский, 58).

Предупреждения: Торрегросса — Кастань, Джимсити, Малиновский.

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Серия А, ФК Аталанта, Руслан Малиновский, ФК Брешия.
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