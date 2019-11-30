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Вест Хэм с Ярмоленко сенсационно обыграл Челси

Вест Хэм с Ярмоленко сенсационно обыграл Челси
19:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Вест Хэм

Новости спорта:Увольнение Пеллегрини определенно откладывается.

Вест Хэм неожиданно обыграл Челси в матче 14-го тура чемпионата Англии, наверняка отложив увольнение Мануэля Пеллегрини с должности главного тренера.

Молотобойцы вполне привычно для таких матчей играли вторым номером, но в атаке были не так и слабы, особенно если смотреть на эффективность ударов. Челси 15 раз пробил в сторону ворот, но лишь трижды попал в створ. А Вест Хэм каждый раз из четырех попал в створ.

По-настоящему убойных моментов у команды Франка Лампарда не было. Чего не скажешь о Вест Хэме во втором тайме. Гости Стамфорд Бридж смогли открыть счет вначале первого тайма благодаря отличному голу Аарона Крессуэла.

Был и второй гол, но Маркос Антонио в этом моменте подыграл себе рукой и арбитр отменил гол.

Андрей Ярмоленко вышел на 73-й минуте вместо Фелипе Андерсона, но помочь серьезно команде не смог. Но на тот момент Молотобойцам нужно было больше сдерживать соперника, чем идти вперед. И они это сделали, отыграв «на ноль».

Челси — Вест Хэм 0:1

Гол: Крессвелл, 48

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Зума, Томори, Эмерсон — Жоржиньо (Канте, 63), Ковачич — Педро (Виллиан, 63), Маунт, Пулишич — Жиру (Хадсон-Одои, 71).

Вест Хэм: Мартин — Фредерикс, Огбонна, Бальбуэна, Крессвелл — Райс — Снодграсс, Нобл, Форналс (Масуаку, 83), Андерсон (Ярмоленко, 71) — Антонио (Алле, 76).

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После семи матчей без побед Вест Хэм наконец выиграл. В тот момент, когда казалось, что судьба Пеллегрини уже предопределена.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
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