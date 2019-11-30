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"Есть отличные шансы": Шевченко прокомментировал жребий Евро-2020

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"Есть отличные шансы": Шевченко прокомментировал жребий Евро-2020
21:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Главный тренер сборной прокомментировал результаты жеребьевки.

Главный тренер сборной Украины высказал свое мнение о результатах жеребьевки финального турнира Евро-2020.

"Настроение отличное. Простых команд не бывает, мы это прекрасно понимаем. Очень сложная первая игра против Нидерландов. Это очень хорошая команда, имеющая потенциал сильных игроков с отличным тренером. Играем на выезде, поэтому будет очень тяжелая игра".

"Австрия — это тоже непростой соперник. Посмотрим, какая будет следующая команда в нашей группе. Считаю, что у нас есть отличные шансы выйти из этой группы, все будет зависеть от того, в каком состоянии наши игроки подойдут к началу чемпионата Европы. Самое главное, чтобы не было травм".

"То, что жребий нам дал, от этого уже будем готовиться. Конечно, хотелось бы не начинать Евро против нидерландцев, ведь это одна из самых сильных команд, но раз такой жребий — будем играть", — сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2020

Ранее также стало известно расписание всех поединков сборной Украины на чемпионате Европы.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Сборная Австрии, Евро-2020.
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