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Бавария сенсационно уступила Байеру

Бавария сенсационно уступила Байеру
21:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Бавария» на своём поле проиграла «Байеру» в матче чемпионата Германии.

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт открыл нападающий «Байера» Леон Бэйли в начале первого тайма. На 34-й минуте отличился форвард «Баварии» Томас Мюллер. Спустя минуту Бэйли забил второй мяч в ворота мюнхенской команды. В конце матча с поля был удалён защитник гостей Жонатан Та.

«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе действующих чемпионов 24 очка. «Байер» (22) — на седьмом месте.

Бавария — Байер 1:2

Голы: Мюллер, 34 — Бейли, 10, 35

Бавария: Нойер — Павар, Мартинес (Алькантара, 81), Алаба, Дэвис — Киммих, Горетцка — Гнабри, Мюллер (Коутиньо, 69), Перишич (Коман, 69) — Левандовски

Байер: Храдецки — С. Бендер, Та, Л. Бендер, Венделл (Синкгравен, 65) — Баумгартлингер, Арангис (Демирбай, 81) — Бейли (Беллараби, 63), Амири, Диаби — Фоланд

Предупреждения: Горецка — Баумгартлингер, Беллараби, Бендер

Удаление: Та, 81 (фол последней надежды)

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В 14-м туре немецкого первенства «Байер» на своём поле сыграет с «Шальке-04», а «Бавария» в гостях встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 7 декабря.

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ФК Бавария, ФК Байер, Евро-2020, Чемпионат Германии.
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