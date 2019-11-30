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Шахтер сыграет против Мариуполя неосновным составом

Шахтер сыграет против Мариуполя неосновным составом
22:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Шахтер отправился в Мариуполь без семи футболистов первой команды.

Шахтер на официальном сайте объявил, что с командой на матч против Мариуполя не отправились семь футболистов первой команды.

В завтрашнем матче Горнякам не придется рассчитывать на защитников Сергея Кривцова и Додо, полузащитников Марлоса, Алана Патрика, Дентиньо и Виктора Коваленко, а также нападающего Жуниора Мораеса.

При этом с командой на матч отправились клубные воспитанники Михаил Мудрик и Артем Бондаренко.

Вчера стало известно, что Марлос и Дентиньо продолжают тренироваться вне общей группы.

Мариуполь примет Шахтер завтра в 14:00.

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Коллектив Луиша Каштру без поражений подходит к завтрашней встрече в качестве лидера чемпионата. Мариуполь — на восьмой строке в таблице.

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ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Мариуполь.
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