Шахтер сыграет против Мариуполя неосновным составом

Новости спорта:Шахтер отправился в Мариуполь без семи футболистов первой команды.

Шахтер на официальном сайте объявил, что с командой на матч против Мариуполя не отправились семь футболистов первой команды.

В завтрашнем матче Горнякам не придется рассчитывать на защитников Сергея Кривцова и Додо, полузащитников Марлоса, Алана Патрика, Дентиньо и Виктора Коваленко, а также нападающего Жуниора Мораеса.

При этом с командой на матч отправились клубные воспитанники Михаил Мудрик и Артем Бондаренко.

Вчера стало известно, что Марлос и Дентиньо продолжают тренироваться вне общей группы.

Мариуполь примет Шахтер завтра в 14:00.

Коллектив Луиша Каштру без поражений подходит к завтрашней встрече в качестве лидера чемпионата. Мариуполь — на восьмой строке в таблице.