Павелко: Будет интересно встретиться с Австрией

Новости спорта:Президент УАФ не хотел видеть в соперниках португальцев.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020, где Украине из третьей корзины досталась команды Австрии. По его словам, все вздохнули с облегчением, что не придется вновь играть против Португалии.

«Конечно, интересно было бы сыграть с какой-то другой командой, а не с Португалией, так что все вздохнули с облегчением. Будет интересно встретиться с Австрией. И для всех болельщиков это тоже хорошая новость. Для команды также будет хорошо сразиться с Австрией. Для нас было бы здорово сыграть с любой командой, потому что сборная способна дать хороший результат, вне зависимости от того, будет успешной жеребьевка или нет. Это мы увидим уже после выступления на Евро», — сказал Павелко в эфире ТК Футбол 1/2.

«Думаю, конечно, нельзя говорить о взгляде с позиции силы. Сборная своей игрой доказала, что с ними надо считаться. Уже сегодня сборная Украины — это имя и мы это увидели по вниманию коллег. Все подходят, поздравляют с результатами, с чемпионством команды U-20. Вообще было интересно послушать наших коллег и касательно того, что действующих чемпионов Европы отправили в третью корзину. Это очень приятно».

В первом туре группового этапа Евро подопечные Андрея Шевченко сыграют с Нидерландами, затем с соперником из четвертой корзины, а завершат матчи квартета с Австрией.